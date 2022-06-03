Тарпищев считает, что российским игрокам следует пропустить травяную часть сезона: «Это может быть преимуществом перед хардом»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что россияне должны пропустить травяную часть сезона.

«Учитывая отстранение от «Уимблдона», перед нашими теннисистами встает вопрос формирования календаря и тренировочного процесса на те недели, в которые проходит турнир. Думаю, надо уже готовиться к харду, пропустив травяной этап, и это может быть в какой-то мере преимуществом.

Психологически обидно, что не играют, конечно, но рейтинг не дается за «Уимблдон». Наши теннисисты теперь понимают, что ATP и WTA придерживаются объективности в соревновательном процессе», – цитирует Тарпищева ТАСС.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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