Тарпищев о санкциях: «Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Все равно все знают, что это Россия»

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался о санкциях в отношении российского тенниса. В частности на индивидуальных турнирах игроки смогут выступать только под нейтральным флагом.

«На допуск российских теннисистов надо смотреть философски. Играть россиянам однозначно нужно – с этой точки зрения поезд просто уйдет, а вопрос о первом месте в рейтинге даже не будет стоять. Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Все равно все знают, что это Россия. Вся публика, которая их любит, будет приходить и восхищаться игрой», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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