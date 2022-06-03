Прогноз на финал «Ролан Гаррос» Швентек – Гауфф

В субботу в финале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Ига Швентек встретится с 18-летней Кори Гауфф.
В личных встречах Швентек ведет 2:0, и обе победы она одержала в двух сетах. Одна из них была на грунте – в полуфинале турнира в Риме в 2021-м.
Букмекеры считают польку, выигравшую 34 матча подряд, безоговорочным фаворитом финала. Вероятность ее победы оценивается в 85%.
Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе