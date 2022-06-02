Где смотреть полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль – Зверев

3 июня Рафаэль Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Александром Зверевым. 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» ведет в личных встречах 6:3 (на грунте – 4:1).
Матч начнется не ранее 15:45 по московскому времени.
Во втором полуфинале Каспер Рууд поборется с Марином Чиличем.
В России матчи можно посмотреть через Eurosport Player, если у вас сохранилась актуальная подписка или есть возможность оплатить ее картой страны, где сервис продолжает работу.
Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий каналы Eurosport и beIN Sports (показывающий турнир на Ближнем Востоке).