Где смотреть полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль – Зверев

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Марин Чилич Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

3 июня Рафаэль Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Александром Зверевым. 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» ведет в личных встречах 6:3 (на грунте – 4:1).

Матч начнется не ранее 15:45 по московскому времени.

Во втором полуфинале Каспер Рууд поборется с Марином Чиличем.

В России матчи можно посмотреть через Eurosport Player, если у вас сохранилась актуальная подписка или есть возможность оплатить ее картой страны, где сервис продолжает работу.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий каналы Eurosport и beIN Sports (показывающий турнир на Ближнем Востоке).

Где смотреть «Ролан Гаррос»- 2022?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные