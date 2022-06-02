Где смотреть полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль – Зверев

3 июня в полуфинале сыграет с . 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» ведет в личных встречах 6:3 (на грунте – 4:1).

Матч начнется не ранее 15:45 по московскому времени.

Во втором полуфинале поборется с .

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Где смотреть «Ролан Гаррос»- 2022?