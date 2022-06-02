Пегула о том, что может войти в топ-10 по итогам РГ: «Сказали бы вы мне это, когда я лечила бедро 5 лет назад и думала, как трудно будет вернуться»

прокомментировала, что после может дебютировать в топ-10. Это не произойдет только в том случае, если в финале обыграет Дарью Касаткину.

«Да, это будет потрясающе. То есть я не знаю раскладов и так далее. Было довольно забавно, потому что даже после Австралии я поднималась в рейтинге. Но Даниэль [Коллинс] вышла в финал и обошла меня, став первой ракеткой США. И я такая: «Боже, каждый раз, когда у меня хорошие результаты, приходит кто-то другой и делает все немного лучше». Поэтому приятно знать, что, по крайней мере, я буду в топ-10. Надеюсь, получится, постучим по дереву.

Но это потрясающее достижение. Не то чтобы я не думала, что попаду туда. Просто когда это происходит, невозможно поверить. И очень круто для теннисистки, когда ты можешь сказать, что входишь в топ-10 лучших игроков в мире. Это очень, очень классно.

Сказали бы вы мне это, когда я лечила бедро пять лет назад и думала, что буду делать и как трудно будет вернуться.

Я помню, когда я только пыталась подняться в топ-100, у меня было что-то вроде небольшого психологического блока, что я всегда так близко, но никак не войду в топ-100.

И просто удивительно понимать, что ты можешь пробиться гораздо дальше, чем думаешь. А потом, когда это преодолеваешь, думаешь: «Почему я так переживала? На самом деле, было не так уж сложно». То есть сложно, но не настолько, как иногда кажется из-за неизвестности. По мере того, как я поднималась в топ-20, топ-15, а теперь и в топ-10, я понимала, что это точно достижимо. Я думаю, что нужно просто верить в себя, это правда играет очень большую роль».

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