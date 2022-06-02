Кори Гауфф: «Даже в 8 лет меня называли новой Сереной. И я попала в ловушку, когда в это поверила»

18-летняя ответила, как реагирует на высокие ожидания.

«C тех пор, как я пришла в тур, или даже в детстве, в 8 лет, меня называли новой Сереной, новой этой, новой той. И я попала в ловушку, когда в это поверила (улыбается).

И да, важно возлагать на себя большие надежды, но в то же время важно оставаться в реальности. По-моему, у меня получается. Сейчас я в реальности и наслаждаюсь моментом.

В какой-то момент, даже когда я вышла во вторую неделю или обыграла Наоми на , я была не так рада, потому что считала, что должна была это сделать.

А теперь я очень ценю каждую победу и поражение».

Сегодня американка поборется с Мартиной Тревисан за выход в финал «Ролан Гаррос».

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