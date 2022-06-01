Чилич одержал 34-ю победу в пятисетовых матчах. Это четвертый показатель в Открытой эре

Хорват Марин Чилич в четвертьфинале на решающем тай-брейке обыграл седьмую ракетку мира .

Чилич провел 53-й пятисетовый матч в карьере и одержал 34-ю победу. Поэтому показателю он обошел и .

В Открытой эре больше пятисетовых побед только у трех игроков: (35), (36) и (39).

Жутко обидное поражение Рублева – терпеливо боролся, прекрасно играл, заслужил похвалу за фэйр-плей, но нарвался на Чилича в режиме зверя

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