Чилич одержал 34-ю победу в пятисетовых матчах. Это четвертый показатель в Открытой эре

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Пит Сампрас Ролан Гаррос ATP Иван Лендл Илие Настасе Марин Чилич Андрей Рублев Теннис

Хорват Марин Чилич в четвертьфинале «Ролан Гаррос» на решающем тай-брейке обыграл седьмую ракетку мира Андрея Рублева.

Чилич провел 53-й пятисетовый матч в карьере и одержал 34-ю победу. Поэтому показателю он обошел Роджера Федерера и Пита Сампраса.

В Открытой эре больше пятисетовых побед только у трех игроков: Ивана Лендла (35), Новака Джоковича (36) и Илие Настасе (39).

Жутко обидное поражение Рублева – терпеливо боролся, прекрасно играл, заслужил похвалу за фэйр-плей, но нарвался на Чилича в режиме зверя

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные