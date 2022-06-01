Чилич стал пятым действующим игроком, вышедшим в полуфинал на всех ТБШ. До него это сделали Федерер, Надаль, Джокович и Маррей

Хорват Марин Чилич в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл седьмую ракетку мира Андрея Рублева – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6. Чемпионский тай-брейк закончился со счетом 10:2 в его пользу.
Чилич впервые вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Теперь у него есть полуфиналы на всех турнирах «Большого шлема» – он брал титул на US Open и проигрывал в финалах на Australian Open и «Уимблдоне».
Хорват стал пятым действующим игроком, дошедшим до 1/2 на всех ТБШ. До него это сделали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
До этого сезона у Чилича не была побед над игроками топ-10 на «Ролан Гаррос», а сейчас в Париже он обыграл Рублева (7) и Даниила Медведева (2).
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