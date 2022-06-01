Рублев о том, почему не может пройти четвертьфинал на «Шлеме»: «Психология. Все дело в психологии. Я никак не могу справиться с эмоциями»

Седьмая ракетка мира прокомментировал поражение от в четвертьфинале – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7.

– Он очень-очень хорошо подавал, очень сильно. Почти все важные очки выиграл подачей. Ее было очень трудно читать и принимать.

– Вижу, что вы очень расстроены. Что бы вы могли сделать иначе, чтобы изменить исход матча?

– Я бы оставался спокойнее. После первого сета я немного расслабился. И когда у меня что-то не получалось, я очень сердился.

В итоге второй сет я сдал, и дальше уже было непросто. При счете 1:1 Марин почувствовал себя увереннее, начал играть лучше. Было непросто.

– Было тяжело из-за того, что в важные моменты трибуны болели за соперника?

– Нет. Когда я только поднимался, в большинстве матчей соперников поддерживали больше, потому что я был никем. Это часть игры.

– У вас потрясающая статистика в туре, но на «Шлемах» вы не можете пройти дальше четвертьфинала. Вы знаете, в чем причина?

– Психология. Все дело в психологии. Я никак не могу справиться с эмоциями. Сейчас я был ближе всего к полуфинал, но все то же самое – не справился с эмоциями.

Не знаю, получилось ли лучше по сравнению с предыдущими матчами. В этот раз счет хотя бы был лучше, я был ближе к победе. Но итог тот же.

– Какие положительные моменты вы можете извлечь из пяти проведенных матчей?

– Не знаю, потому что мне столько всего нужно улучшать. Наверное, самое положительное – это то, что я еще раз вышел в четвертьфинал. На этом все. Остальное мне нужно улучшать.

Надеюсь, в ближайшем будущем получится, потому что сейчас у меня будет много свободного времени (улыбается). Надеюсь, я смогу что-нибудь улучшить.

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