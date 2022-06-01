Чилич после победы над Рублевым: «Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной игры»

Хорват Марин Чилич поблагодарил за дух честной игры в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

При счете 1:1 в пятом сете Чилич бросил дропшот, и судьи посчитали, что он не попал по ширине. Чилич утверждал, что мяч коснулся линии. Рублев в итоге предложил переиграть очко – и хорват его выиграл.

Кроме того, на решающем тай-брейке Рублев сказал, что подача Чилича попала в линию, хотя судья крикнул «аут».

«Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной игры. В таком матче каждое очко дорого стоит, так что нужно отдать ему должное.

К сожалению, один из нас должен был проиграть. Но он показал, что он невероятный парень и невероятный игрок».

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