Стивенс о том, что прогнозировала Гауфф попадание в топы: «Я знаю Коко с тех пор, как ей было лет 10. У нее всегда была хорошая игра»

прокомментировала то, что четыре года назад призывала обратить внимание на как на потенциальную топ-теннисистку. Сегодня она проиграла 18-летней Гауфф в четвертьфинале – 5:7, 2:6.

«Я знаю Коко с тех пор, как ей было лет 10. У нас был общий тренер, мы с ней часто пересекались, уже давно знакомы.

У нее всегда была хорошая игра. Она суператлетичная, очень уверена в себе, отличная теннисистка. И когда смотришь на человека, то можно заметить, что у него есть все, чтобы стать топ-игроком.

Коко всегда была отличной теннисисткой, у нее прекрасный настрой. Поэтому я ее и назвала».

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