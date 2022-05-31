Стивенс о том, что прогнозировала Гауфф попадание в топы: «Я знаю Коко с тех пор, как ей было лет 10. У нее всегда была хорошая игра»

Теги Ролан Гаррос WTA Слоун Стивенс Кори Гауфф Теннис

Слоун Стивенс прокомментировала то, что четыре года назад призывала обратить внимание на Кори Гауфф как на потенциальную топ-теннисистку. Сегодня она проиграла 18-летней Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 5:7, 2:6.

«Я знаю Коко с тех пор, как ей было лет 10. У нас был общий тренер, мы с ней часто пересекались, уже давно знакомы.

У нее всегда была хорошая игра. Она суператлетичная, очень уверена в себе, отличная теннисистка. И когда смотришь на человека, то можно заметить, что у него есть все, чтобы стать топ-игроком.

Коко всегда была отличной теннисисткой, у нее прекрасный настрой. Поэтому я ее и назвала».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные