Гауфф после выхода в первый полуфинал ТБШ: «Как бы хорошо или плохо ни сложилась моя карьера, я считаю себя отличным человеком»

18-летняя рассказала о своем взгляде на жизнь и достижения после выхода в полуфинал .

«Даже в прошлом году я была слишком сосредоточена на том, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Но нужно просто наслаждаться жизнью.

Как бы хорошо или плохо ни сложилась моя карьера, я считаю себя отличным человеком. Это послание всем молодым игрокам: результаты, работа, заработки – все это не определяет, кто вы такие. Если вы любите себя, то какая разница, что думают другие».

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