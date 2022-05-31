Иванишевич о вылете Циципаса с РГ: «Он с самого начала турнира был очень нервным. Прошлогодний матч против Ноле отбросил его назад»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал вылет с . №4 в мире в 1/8 финала проиграл 19-летнему .

«Он с самого начала турнира был очень нервным. Прошлогодний матч против Ноле отбросил его назад. Он очень нервничал, постоянно спорил с родителями. Это был не прошлогодний Циципас, который выходил сосредоточенным и знал, как играть.

Я очень люблю его как игрока и хочу, чтобы он поскорее вернулся. Мне кажется, он на это способен».

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