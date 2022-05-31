Тренер Джоковича об 1/4 финала против Надаля: «Я рад, что 80% публики будет против Новака. Тогда у него есть повод разозлиться и еще активнее бороться»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич поделился ожиданиями от 1/4 финала «Ролан Гаррос» против .

«Матч будет нервный, они всегда по-хорошему нервные, но эти двое играли друг с другом 58 раз, они знают, каково это. Я бы не стал называть кого-то из них фаворитом. Надаль сказал, что не хочет играть вечером, Ноле – что хочет, но это мало что значит. Если плохо играть, то неважно, когда матч – в пять утра, в полдень или в девять вечера – все впустую.

Конечно, мы верим в победу, Новак хорошо играет, он на пике формы, все сложилось именно так, как должно было, после Монте-Карло. О большем и просить нельзя, теперь вопрос только в том, как они выйдут на корт и сыграют.

Новак знает, насколько хорошо играет. Для меня и для всех своих болельщиков он лучший теннисист в истории, но его соперник 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Можно сказать, мы у него дома. Нужно проявить уважение, но не более. Молодец, Рафа, но я постараюсь тебя обыграть».

Также Иванишевич ответил на вопрос, можно ли подготовить неожиданное тактическое решение с учетом того, насколько хорошо соперники знают друг друга.

«Всегда есть что-то новое, в тактике. Если одно не срабатывает, попробуй другое. Я пересмотрел прошлогодний матч, потом 10 раз матч 2020-го и пересмотрю еще. В воскресенье я посмотрел почти весь матч против Феликса [Оже-Альяссима].

Всегда можно что-то найти, но Новак знает, что делать, он к этому готов. Если он хочет победить, то должен быть готов играть 27 сетов и 57 часов. В прошлом году в отличие от 2020-го он был готов, результат такой, какой есть. Они оба готовы. Пусть Надаль не хотел играть вечером, это не значит, что он не выйдет заряженным, готовым как никогда.

На мой взгляд, Ноле нужно хорошо начать матч. Потому что, если вспомнить, два года назад в первом сете было 0:6, в прошлом году – быстрые 0:5, потом 3:5, 3:6. Он должен сразу сконцентрироваться, тратить меньше энергии на бесполезное, на разговоры. С самого начала сконцентрироваться на себе и на том, что он должен делать. Не дать Надалю выйти вперед.

Еще я рад, что 80% публики будет против Новака, так даже лучше. Мне нравится, когда зрители против него, потому что тогда у него есть повод разозлиться и еще активнее бороться».

Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.

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