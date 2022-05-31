Дядя Надаля о вечернем матче против Джоковича: «Этот «Ролан Гаррос» может стать для Рафаэля последним. И он хотел играть днем»

Бывший тренер и дядя недоволен тем, что матч против поставили на вечер. считает, что это сделано в угоду компании Amazon, которая купила телеправа на показ вечерних матчей. При этом во Франции Amazon решила показать этот матч бесплатно.

«Тот, кто платит, тот и принимает решения. Они хотели, чтобы этот матч прошел вечером. Для Рафаэля это не очень хорошо.

У него сложный сезон, этот «Ролан Гаррос» может стать последним. И он хотел играть днем, потому что так условия максимально напоминают финал. И логично, чтобы матч такого уровня проходил днем.

Вечером Рафаэль бьет хуже, а Джокович – надежнее».

Надаль против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Онлайн

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