Медведев вернется на первую строку рейтинга, если Джокович или Зверев не выиграют «Ролан Гаррос»

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13 июня Даниил Медведев может снова стать первой ракеткой мира. 

Если Новак Джокович победит Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос», то 6 июня он сохранит первое место в рейтинге. Если он проиграет испанцу, то у Александра Зверева появится шанс возглавить рейтинг в этот день в случае победы на «Большом шлеме».

Потенциальные очки на 6 июня с учетом результатов «Ролан Гаррос»

И Джоковичу, и Звереву нужно выиграть турнир, чтобы быть №1 с 13 июня. Если этого не произойдет, на первое место вернется Даниил Медведев.

Напомним, 13 июня сгорят все очки за прошлые «Ролан Гаррос» (2020, 2021).

Потенциальные очки на 13 июня с учетом результатов «Ролан Гаррос»

Джокович и Зверев встретятся в полуфинале, если сегодня серб обыграет Надаля, а немец – Карлоса Алькараса.

На следующей неделе Медведев заявлен на турнир в Хертогенбоше. Однако если Джокович или Зверев выиграют «Ролан Гаррос», то никакой результат на турнире ATP 250 не позволит ему обойти их 13 июня.

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