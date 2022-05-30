Чилич в матче с Медведевым прервал серию из 15 поражений от игроков топ-5 и впервые с 2018-го вышел в четвертьфинал ТБШ

Экс-третья ракетка мира Марин Чилич в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл №2 Даниила Медведева – 6:2, 6:3, 6:2.

Чемпион US Open-2014 вышел в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2018. Всего он 14-й раз добрался до этой стадии ТБШ. В Париже он дважды был в 1/4, но оба раза проиграл.

Хорват одержал 12-ю победу над игроком топ-5 и первую – с января 2018-го, когда прошел Рафаэля Надаля на Australian Open. Он прервал серию из 15 поражений подряд против соперников такого уровня. На грунте он победил игрока десятки четвертый раз и впервые сделал это в пятисетовом формате.

Дальше он поборется с Андреем Рублевым, которого обыграл в третьем круге Australian Open-2022.

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