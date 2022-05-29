Марин Чилич: «Врач сказал, что у меня организм 25-летнего. Не говорите жене, но я еще 10 лет могу играть»

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич, обыгравший Жиля Симона в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:0, 6:2, 6:3), рассказал, как чувствует себя физически.

– Это был последний матч Жиля на «Ролан Гаррос». А на каком этапе карьеры вы сейчас находитесь?

– В начале (смеется).

– А серьезно?

– На самом деле я чувствую себя хорошо. Я проводил полный чек-ап организма в конце прошлого года, и врач сказал, что у меня организм 25-летнего. Не говорите жене, но я еще 10 лет могу играть.

Так что да, на корте я чувствую себя хорошо, все отлично. Как я уже говорил, я полностью посвятил себя тренировкам, своей рутине. Я отношусь к этому очень серьезно. Редко бывает, что я еду на турнир, к которому не готов на 100%. Стараюсь держать себя в форме.

Как долго это будет продолжаться? Не знаю, посмотрим. Ну, если я смогу продолжить в том же духе, то три-четыре года вполне реально.

– Вы чемпион «Мастерса», у вас есть большой титул. Вы все еще чувствуете, что можете выиграть что-то значимое?

– Да, абсолютно точно. В последние семь-восемь месяцев я хорошо выступаю, всегда нахожусь практически в лучшей форме. Просто некоторые матчи сложились не самым лучшим образом.

Но на тренировках всегда все на высшем уровне. Не получилось далеко пройти на грунтовых «Мастерсах», но те матчи, которые я проиграл, были равными. Я чувствовал, что играю на хорошем уровне.

Потом я возвращался к тренировкам, играл с топами, и все получалось очень здорово. Такие вещи мотивируют меня продолжать карьеру.

Если вспоминать, кому я проиграл, то в Риме это был Гарин. Очень упорный матч (чилиец победил 6:3, 4:6, 6:4 – Sports.ru).

А здесь сошлась буквально пара моментов, и вот я уже играю фантастически. Подобные чувства преследуют меня всю карьеру – когда я всегда близок к решению головоломки, а потом внезапно пазл складывается, игра идет. Если я могу двигаться вперед, чувствую себя именно так, но и неудачи тоже случаются.