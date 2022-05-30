Рууд о том, что он незамеченным прошел в 1/4 «Ролан Гаррос»: «Надеюсь сделать еще шаг или два, или три»

Каспер Рууд прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он считает, что отсутствие давления благоприятно сказалось на его настрое в Париже.

«Еще до начала турнира все начали обсуждать фаворитов. И больше говорили про верхнюю половину сетки – про Надаля, Джоковича, Алькараса. Но здесь много других хороших игроков.

Посмотрим, кто доберется до финала в воскресенье. Но нам всем нужно играть матч за матчем. Мне просто удается сохранять концентрацию и правильный настрой. У меня был непростой и особенный первый круг, а после этого, думаю, мне удалось немного отпустить ситуацию.

Сегодня в первых двух сетах я показал, как мне кажется, свою лучшую игру в этом году. В четвертом сете, когда нужно было вернуться в борьбу, я тоже все делал правильно.

Думаю, для меня это идеальный способ выйти в четвертьфинал. Надеюсь сделать еще шаг или два, или три».

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