Анастасия Потапова: «У меня очень легко на душе. Меня ничто не может потревожить»

Анастасия Потапова рассказала о своем эмоциональном состоянии.

«Я просто живу день за днем. Я не пытаюсь оборачиваться назад или мчаться вперед. Я стараюсь оставаться в моменте. Конечно, я давно в туре, уже восемь лет, и это довольно много, хотя мне всего 23! Я очень рада, что у меня уже столько опыта, и, возможно, в ближайшем будущем это поможет мне добиться еще больших результатов. Но я стараюсь максимально наслаждаться жизнью.

Во мне сейчас как будто всего 10 килограммов! У меня очень легко на душе. Я чувствую большое облегчение и просто наслаждаюсь каждым днем, каждым моментом. Даже если случается что-то плохое, я просто принимаю это. Я научилась двигаться дальше и ни о чем не переживаю. Меня ничто не может потревожить».