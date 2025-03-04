Анастасия Потапова: «У меня очень легко на душе. Меня ничто не может потревожить»
Анастасия Потапова рассказала о своем эмоциональном состоянии.
«Я просто живу день за днем. Я не пытаюсь оборачиваться назад или мчаться вперед. Я стараюсь оставаться в моменте. Конечно, я давно в туре, уже восемь лет, и это довольно много, хотя мне всего 23! Я очень рада, что у меня уже столько опыта, и, возможно, в ближайшем будущем это поможет мне добиться еще больших результатов. Но я стараюсь максимально наслаждаться жизнью.
Во мне сейчас как будто всего 10 килограммов! У меня очень легко на душе. Я чувствую большое облегчение и просто наслаждаюсь каждым днем, каждым моментом. Даже если случается что-то плохое, я просто принимаю это. Я научилась двигаться дальше и ни о чем не переживаю. Меня ничто не может потревожить».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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