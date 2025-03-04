Медведев и Анисимова сыграют вместо Циципаса и Бадосы на выставочном турнире микстов

Даниил Медведев и Аманда Анисимова сыграют на выставочном турнире микстов.

Они заменят Стефаноса Циципаса и Паулу Бадосу, снявшихся из-за травмы испанки.

Турнир пройдет в Индиан-Уэллс в 06:00 по московскому времени.