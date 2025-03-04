Медведев и Анисимова сыграют вместо Циципаса и Бадосы на выставочном турнире микстов
Даниил Медведев и Аманда Анисимова сыграют на выставочном турнире микстов.
Они заменят Стефаноса Циципаса и Паулу Бадосу, снявшихся из-за травмы испанки.
Турнир пройдет в Индиан-Уэллс в 06:00 по московскому времени.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: bnpparibasopen.com
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