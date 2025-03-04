Девушка Фрица о неприятных ситуациях во время путешествий в туре: «В прошлом году меня чуть не похитили в Акапулько»

Морган Риддл рассказала, в какие неприятные истории попадала в путешествиях.

«Сегодня мою толстовку засосало в рентген на досмотре багажа, и я вспомнила, как несколько лет назад рентген в аэропорту Кеннеди съел мою кроссовку, и мы полчаса пытались ее найти.

А потом мне пришлось провести 10 часов переездов в одной кроссовке.

Обожаю путешествия!

История со съеденной кроссовкой заставила меня вспомнить не самые приятные моменты из путешествий последних лет.

• Отравилась в Париже, Мельбурне и дважды в Акапулько (именно поэтому я не поехала в этом году).

• Думала, что снимаю милое видео вкусного бранча, а через час меня стошнило в магазине Prada на Елисейских полях.

• Проникновения в квартиры с Airbnb на Cанторини, Ибице и в Лондоне. Мы оказались в доме во время всех трех.

• В Корее мы с Тэйлором сдали положительный анализ на ковид, и нас посадили в восьмидневный карантин. И все равно нужно было тренироваться к турниром в Токио на следующей неделе.

• Получила удар током в Истбурне (Риддл фотографировалась в поле, упала под откос и наткнулась на электрическую изгородь – Спортс’’).

• Гуляла по Шанхаю, а потом поняла, что единственный способ вызвать Uber – это WeChat, для которого нужен китайский номер телефона, и в итоге возвращалась в отель 10 километров пешком в сапожках.

• Съела «космический брауни» (с добавлением психоактивных веществ – Спортс’’) в Амстердаме и в итоге проплакала на полу в ванной четыре часа, потому что думала, что у меня будет сердечный приступ (только моя вина).

• В прошлом году меня чуть не похитили в Акапулько. Двое парней пытались схватить меня и гнались за мной по пляжу, и мне пришлось бежать и кричать о помощи охранникам отеля. Турнир говорил нам не выходить одним, но я хотела сфотографировать закат, так что это тоже моя вина, лол.

• Еще в Китае нас с Иваной Недвед (девушкой Себастьяна Корды и дочкой Павла Недведа – Спортс’’) обманули на 120 долларов, заставив купить чай. Разумеется, я даже не знала, как заваривать чай.

Мораль истории: путешествовать классно, но будьте бдительны, дамы».

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