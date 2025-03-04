Алькарас о теннисных успехах младшего брата: «Мне не нравится, что на него давят. Он еще слишком мал, чтобы говорить, что он «новый Карлос Алькарас»

Карлосу Алькарасу не нравится особое внимание к игре его младшего брата Хайме.

«Он играет турниры на уровне страны, ездит за пределы Мурсии, и меня беспокоит, что люди донимают его: «Вот играет брат Карлоса Алькараса». Мне не нравится, что на него так давят. Иногда мне приходится вмешиваться и просить, чтобы на него не взваливали столько ожиданий. Ему всего 14 лет, он еще слишком мал, чтобы говорить, что он «новый Карлос Алькарас» или что «он очень похож на брата». Еще слишком рано. Это очень сложно для 14-летнего парня.

Он молодец, я им горжусь. Я езжу с турнира на турнир и редко бываю дома, но когда я там, я стараюсь подбодрить и поддержать его, как и всех своих братьев.

Если он хочет стать теннисистом, это сложный путь, на котором придется принимать важные решения... Он невероятно увлечен теннисом, и наша семья считает, что это здорово. Если он продолжит, мы его поддержим».