Хачанов о том, что был недоволен условиями в Индиан-Уэллс: «В этом году решил не думать о том, что нравится и не нравится. Начинаем с чистого листа»

Карен Хачанов поменял отношение к условиям в Индиан-Уэллс.

– Помню, год назад ты жаловался, как ты не любишь Индиан-Уэллс, какие здесь сложные условия для тебя. Продолжаем не любить этот турнир, либо все зависит от результатов?

– Честно говоря, в этом году решил просто не думать об этом вообще, о том, что нравится, что не нравится, и фокусироваться на том, что ты можешь сделать. Понятное дело, буду стараться играть лучше, если смогу, попробую что-то поменять.

Вот Женя [Донской] сюда с мной приехал. Жене очень нравится Индиан-Уэллс, поэтому, может быть, он своей энергетикой мне поможет больше полюбить это место.

Если мы абстрагируемся от результата, то здесь неплохо, грех жаловаться. Все классно: дом, живем все вместе, красиво, и турнир сам классный. Но именно условия в плане того, что тяжелее играть. Каждый турнир по-разному себя ощущаешь, и именно здесь ощущается чуть сложнее. Но, опять же, это не отмаза. Просто надо смотреть в лицо этой ситуации, стараться сделать максимально что получится – и все.

– В каком состоянии сейчас Карен Хачанов. Над чем ты сейчас особенно работаешь? Потому что у тебя все равно после восточного турне были какие-то моменты и дни, чтобы активно потренироваться.

– В принципе, как и всегда. В данный момент стараюсь просто набрать форму и больше матчей.

– Что тебе нужно сейчас? В чем главная проблема?

– Нужно играть, набиваться и стараться выиграть как можно матчей, чтобы эти матчи были подряд. Не просто один-два, следующий турнир, опять неделю-10 дней тренируешься. В конце концов, я достаточно тренировался с предсезона, после Австралии сделал еще один тренировочный блок, отыграл турниры в Марселе, Дохе, Дубае, и сейчас мы здесь, в Америке.

Опять же, всего два турнира, у нас всего месяц будет здесь, в Америке, и все зависит от того, сколько игр в итоге, сколько матчей у тебя получится, потому что может получиться достаточно, а может – не очень, и ты это опять будешь тренироваться 10 дней. Тренировок было достаточно, сейчас чисто вопрос за счет матчей, за счет игр набирать форму и ритм.

– Еще это вопрос уверенности, наверное? Как у тебя сейчас с этим дела обстоят?

– Я в хорошем психологическом состоянии, нет такого, что что-то не нравится, я получаю удовольствие, этот момент, который был, он позади. Результаты могли бы быть лучше, но я на это смотрю с позитивом: что могу только улучшить и прибавить, а не то, что все плохо, что-то не получается. Потому что всегда что-то будет получаться, а что-то не будет получаться.

Может быть, мое отношение и к Индиан-Уэллс чуть-чуть поменялось, потому что, в конце концов, я здесь играл четвертьфинал, мог обыграть Надаля в тот год и в принципе хорошо играл. Какие-то года были чуть хуже здесь. Я хочу абстрагироваться, не думать о том, что было. Может быть, какие-то условия и поменялись, кто его знает, чуть мячи поменялись, корты, поэтому, как говорится, ту страницу мы перевернули и начинаем с чистого листа, – сказал Хачанов в интервью «Больше!».