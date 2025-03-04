Квитова, Стивенс, Тьен, Юбенкс получили wild card в Майами
Турнир в Майами объявил обладателей wild card.
Приглашения в женскую сетку получили:
Тайра Грант;
Виктория Мбоко;
Саяка Исии.
Приглашения в мужскую сетку получили:
Элиот Спиццирри;
Федерико Сина;
Ибин У.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: miamiopen.com
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