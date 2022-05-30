«Мой дом был в трех километрах от Бучи. Пусть теннисные власти туда съездят». Молчанов – о реакции ATP на события на Украине

89-я ракетка мира в паре Денис Молчанов прокомментировал ситуацию на Украине и отношение к российским теннисистам. За неделю до 24 февраля Молчанов выиграл титул в Марселе в паре с Андреем Рублевым.

«Это сложная ситуация. Российские теннисисты не представляют власти России. Я с ними давно общаюсь. С другой стороны, невозможно отделять власти от страны и ее граждан.

Я не чувствую никакой поддержки от теннисного сообщества. должна меня поддерживать, но вместо этого они наказывают всех игроков [лишением «Уимблдона» очков] и поддерживают россиян.

Мой дом был расположен в трех километрах от Бучи и Ирпеня. Всем известно, что там произошло. И я бы хотел, чтобы теннисные власти съездили туда и посмотрели. Пусть побывают у меня дома. Может быть, тогда они поймут, что происходит, и передумают.

Я перевез семью в Загреб. Хорваты помогли нам освоиться, мне теперь есть где тренироваться. Мой напарник [Франко Шкугор] принял нас у себя дома.

Но вообще мне очень тяжело. Внутри ощущение пустоты. Мне трудно находить силы для того, чтобы играть, чтобы бороться. Я каждый день читаю новости, и никаких эмоций не осталось. Ничего не приносит удовольствия».

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