Гауфф о «Ролан Гаррос»: «Нужно продолжать делать то, что я делаю, и не волноваться. Это главный урок, который я усвоила в прошлогоднем четвертьфинале»

оценила свой уровень игры на . В 1/8 финала она обыграла (6:4, 6:0).

«Невозможно играть в свой лучший теннис на «Шлеме» на протяжении всего матча. Но я считаю, что все больше прибавляю и в психологическом плане не могу требовать от себя большего в каждом матче.

Сегодня в первом сете было много розыгрышей, которые я должна была выиграть, и несколько ошибок, которые я, наверное, не должна была допустить. Я просто оставалась в игре. Я не доверяла себе, потому что во втором сете у меня стали получаться такие удары.

Чтобы попасть в число лучших, нужно просто продолжать делать то, что я делаю, и не волноваться в такие моменты. Я думаю, это главный урок, который я усвоила в прошлогоднем четвертьфинале: у меня было несколько сетболов, и я просто перенервничала, когда их не реализовала.

Сегодня я не волновалась, когда несколько важных розыгрышей сложились не в мою пользу».

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