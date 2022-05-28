Руне впервые вышел в 1/8 финала ТБШ. На «Ролан Гаррос» второй год подряд будет два 19-летних игрока на второй неделе

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Юго Гастон Карлос Алькарас Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Теннис

19-летний датчанин Хольгер Руне на «Ролан Гаррос» обыграл Юго Гастона (6:3, 6:3, 6:3) и вышел в четвертый круг. По ходу турнира он пока не отдал ни одной партии.

Руне третий раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел во вторую неделю. На первых двух он проиграл в первом круге.

В пятницу в 1/8 финала вышел 19-летний Карлос Алькарас, который на шесть дней младше Руне. Таким образом, второй год подряд на второй неделе «Ролан Гаррос» будет два 19-летних игрока – в прошлом ими стали Янник Синнер и Лоренцо Музетти.

За место в четвертьфинале Руне поборется с прошлогодним финалистом Стефаносом Циципасом.

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