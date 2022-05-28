Швентек о том, почему не пойдет на финал ЛЧ: «Мы с командой решили, что года через 2-3 я смогу посещать события и не терять сосредоточенность»

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Первая ракетка мира Ига Швентек объяснила, почему не пойдет на финал Лиги чемпионов. Сегодня в Париже «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

«Я подумывала. Очень хотела сходить, потому что никогда не была на футболе высокого уровня. И у меня была возможность туда попасть.

Но у меня возникли сомнения по поводу того, как это повлияет на мой ритм и ход турнира. Я поговорила с командой, и мы решили, что года через два-три я смогу ходить на всякие события по ходу турниров и не терять сосредоточенность.

Сейчас мне это еще трудно, так что я решила не отходить от заведенных порядков».

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