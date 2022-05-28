Из топ-10 WTA в 1/8 финала «Ролан Гаррос» вышла только Швентек. Такое случилось впервые в Открытой эре

Четвертая ракетка мира и седьмая ракетка мира покинули «Ролан Гаррос» после третьего круга. Бадоса снялась по ходу матча с , а Соболенко проиграла Камиле Джорджи.

Еще семь теннисисток топ-10 вылетели в первых двух кругах.

Таким образом, первая ракетка мира стала единственной из десятки лучших в мире на второй неделе -2022.

В Открытой эре на «Ролан Гаррос» еще никогда не было такого, чтобы только одна теннисистка топ-10 вышла в 1/8 финала. А последним «Большим шлемом», где до второй недели дошла только одна женщина из топ-10 посева, был «Уимблдон»-2018.

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