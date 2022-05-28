Ролан Гаррос. Расписание 8-го дня. Хачанов и Алькарас сыграют не ранее 21:45 мск, Джокович – вторым запуском, Надаль – третьим

опубликовал расписание на 29 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.

Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве

(17) – (27);

(18) – (31);

(5) – (9);

не ранее 21:45 мск – (21) – (6).

Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве

– ;

(1) – (15);

(3) – Бернабе Сапата Мираллес;

(23) – .

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