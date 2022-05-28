Ролан Гаррос. Расписание 8-го дня. Хачанов и Алькарас сыграют не ранее 21:45 мск, Джокович – вторым запуском, Надаль – третьим

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 29 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.

Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве

Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве

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