Ролан Гаррос. Расписание 8-го дня. Хачанов и Алькарас сыграют не ранее 21:45 мск, Джокович – вторым запуском, Надаль – третьим

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 29 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.
Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве
- Лейла Фернандес (17) – Аманда Анисимова (27);
- Кори Гауфф (18) – Элиза Мертенс (31);
- Рафаэль Надаль (5) – Феликс Оже-Альяссим (9);
- не ранее 21:45 мск – Карен Хачанов (21) – Карлос Алькарас (6).
Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве
- Александра Саснович – Мартина Тревисан;
- Новак Джокович (1) – Диего Шварцман (15);
- Александр Зверев (3) – Бернабе Сапата Мираллес;
- Жиль Тайкман (23) – Слоун Стивенс.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе