Кудерметова впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг .

В третьем раунде она играла с четвертой ракеткой мира . В первом сете испанка вызвала врача на корт из-за проблем с коленом, а во втором – снялась после того, как проиграла свою подачу. На тот момент счет был 6:3, 2:1.

Таким образом, россиянка восьмой раз в карьере одержала победу над теннисисткой топ-10 (при12 поражениях) и впервые сделала это на турнире «Большого шлема».

Кроме того, Кудерметова впервые вышла во вторую неделю ТБШ. Дальше она сыграет с или .

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