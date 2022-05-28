Хачанов пятый раз обыграл соперника из топ-20 на «Шлеме» и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Кэмерон Норри Теннис

Карен Хачанов обыграл Кэмерона Норри в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 7:5, 5:7, 6:4).

Хачанов впервые с 2020-го одержал на «Большом шлеме» победу над соперником из топ-20. В целом это его пятая победа на ТБШ над игроками первой двадцатки. Все он одержал на «Ролан Гаррос».

Россиянин вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» пятый раз за шесть участий в турнире (только в прошлом году он выбыл во втором круге). В целом на ТБШ он выступит в 1/8 финала седьмой раз.

Теперь Хачанов встретится с Карлосом Алькарасом.

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