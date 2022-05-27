Джокович о тюремном заключении Беккера: «Я общался с одним из его сыновей, спрашивал, могу ли чем-то помочь, хотел поддержать его родных»

высказался о том, что его бывший тренер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов.

«У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, что с ним происходит. Не хочу вдаваться в размышления о том, что справедливо, а что нет, что было сделано.

Просто я считаю Бориса другом и членом семьи. Он всегда был очень добр ко мне и моим родным, у нас всегда были отличные отношения – особенно, когда мы три года работали вместе и добивались больших результатов.

Даже когда мы прекратили сотрудничество, отношения остались хорошими. Я общался с одним из его сыновей, спрашивал, могу ли чем-то помочь, хотел поддержать его родных. Потому что с ним самим мне не связаться.

Это ужасно. Не знаю, что сказать. Мне просто очень грустно, что человек, которого я так хорошо знаю, легенда нашего спорта оказался в таком положении. Прошло меньше месяца, а мы знаем, сколько ему еще там находиться.

Просто надеюсь, что он останется здоровым и сильным»

Беккер доигрался: потерял все деньги и получил 2,5 года тюрьмы за махинации

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