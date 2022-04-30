Зверев о том, что Беккер получил 2,5 года тюрьмы: «В Германии ему не дали спокойно оценить масштаб своих успехов и все переосмыслить»

Александр Зверев прокомментировал то, что Борис Беккер приговорен к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие активов.

«В Германии ему не дали спокойно оценить масштаб своих успехов и все переосмыслить. После завершения карьеры у него не было возможности стать финансово стабильной звездой тенниса.

В теннисной семье Беккер был и остается ценным спикером. Но, к сожалению, за пределами корта он допустил слишком много ошибок».

Беккер доигрался: потерял все деньги и получил 2,5 года тюрьмы за махинации

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