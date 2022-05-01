Джокович о тюремном сроке Беккера: «Эта новость разбила мне сердце»

Первая ракетка мира прокомментировал тюремный срок . Бывший тренер серба получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов.

«Мне очень грустно. Мы с ним уже давно дружим, три-четыре года он был моим тренером. Я считаю его близким человеком, который помогал мне добиваться успехов. Так что эта новость разбила мне сердце.

Не буду вдаваться в детали приговора, потому что это не мое дело. Но как другу мне за него очень грустно».

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