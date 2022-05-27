Циципас о любви к соцсетям: «Я не люблю соцсети, но они дали мне голос»

рассказал об отношении к социальным сетям.

– Похоже, вы любите соцсети, но несколько лет назад вы сказали, что это токсичное и недружелюбное место, и ушли из них. Почему вы так сказали? Почему вернулись?

– Прежде всего, давайте я поясню. Я не люблю соцсети. Я люблю мнения. Мне очень нравятся мнения, нравится их читать, формулировать.

Моя любимая и одновременно нелюбимая соцсеть – это твиттер. У него много плюсов, но иногда он бывает ужасным местом.

Но да, если честно, я не очень люблю соцсети. Они очень помог мне с карьерой, помог ближе познакомить болельщиков с моей жизнью. Дали возможность общаться и находить новых друзей. Я часто использовал соцсети для этого.

Они дали мне голос, и, по-моему, это восхитительно. Мне нравится высказываться, когда я считаю, что это может помочь другим, но еще я очень люблю свою страну. Я хочу для нее лучшего. Раньше я уже говорил, чего хочу для своей страны, что пошло бы на пользу моей стране и моим соотечественникам. Я считаю, что Греция заслуживает хорошего, а в последнее время мы не были в центре внимания.

Для меня это возможность хорошо представить свою страну в соцсетях.

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