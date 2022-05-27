Циципас о том, что трибуны болели за его соперника: «Меня это задело»

Стефанос Циципас прокомментировал поведение зрителей на его матче против Зденека Коларжа на «Ролан Гаррос» (6:3, 7:6, 6:7, 7:6).

Болельщики скандировали «Коларж, Коларж», и в начале четвертого сета грек после удачных розыгрышей начал их заводить.

«Иногда, когда напряжение зашкаливает, ты расстраиваешься. Я принял это на свой счет, не знаю, почему. У меня здесь теплые отношения с публикой, поэтому меня это задело.

Но в какой-то момент я перестал это делать, потому что мне надоело».

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