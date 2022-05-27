Ролан Гаррос. Расписание 7-го дня. Рублев сыграет в 12:00 мск, Медведев и Касаткина – вторым запуском, Циципас – вечером

Стало известно расписание седьмого игрового дня «Ролан Гаррос», 28 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.
Корт Филиппа Шатрие
- Ига Швентек (1) – Данка Ковинич;
- Циньвэнь Чжэн – Ализе Корне;
- Жиль Симон – Марин Чилич (20);
- не ранее 21:45 – Хольгер Руне – Юго Гастон.
Корт Сюзан Ленглен
- Ирина Бегу – Леолия Жанжан;
- Миомир Кецманович (28) – Даниил Медведев (2);
- Паула Бадоса (3) – Вероника Кудерметова (29);
- Микаэль Имер – Стефанос Циципас (4).
Корт Симоны Матье
- Маккензи Макдональд – Янник Синнер (11);
- Камила Джорджи (28) – Арина Соболенко (7);
- Давид Гоффен – Хуберт Хуркач (12);
- Мэдисон Киз (22) – Елена Рыбакина (16).
Андрей Рублев (7) сыграет с Кристианом Гарином первым запуском на Корте №14.
Вторым запуском на Корте №7 Дарья Касаткина (20) поборется с Шелби Роджерс.
Полностью расписание здесь.
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