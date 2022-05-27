Ролан Гаррос. Расписание 7-го дня. Рублев сыграет в 12:00 мск, Медведев и Касаткина – вторым запуском, Циципас – вечером

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Стало известно расписание седьмого игрового дня «Ролан Гаррос», 28 мая. 

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022 

Корт Филиппа Шатрие

Корт Сюзан Ленглен

Корт Симоны Матье

Андрей Рублев (7) сыграет с Кристианом Гарином первым запуском на Корте №14.

Вторым запуском на Корте №7 Дарья Касаткина (20) поборется с Шелби Роджерс.

Полностью расписание здесь.

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