Ролан Гаррос. Расписание 7-го дня. Рублев сыграет в 12:00 мск, Медведев и Касаткина – вторым запуском, Циципас – вечером

Стало известно расписание седьмого игрового дня «Ролан Гаррос», 28 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022

Корт Филиппа Шатрие

(1) – ;

Циньвэнь Чжэн – ;

– (20);

не ранее 21:45 – – Юго Гастон.

Корт Сюзан Ленглен

– Леолия Жанжан;

(28) – (2);

(3) – (29);

– (4).

Корт Симоны Матье

– (11);

(28) – (7);

– (12);

(22) – (16).

(7) сыграет с первым запуском на Корте №14.

Вторым запуском на Корте №7 (20) поборется с .

Полностью расписание здесь.

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