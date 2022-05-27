Александрова о том, что Бегу выкинула ракетку на трибуны: «Я делала все возможное, но, похоже, правила сегодня были против меня»

Екатерина Александрова прокомментировала то, что Ирина Бегу чуть не попала ракеткой в ребенка на трибунах. Румынку не дисквалифицировали, Александрова уступила 7:6, 3:6, 4:6.

«Обидно так покидать «Ролан Гаррос». Я делала все возможное, но, похоже, правила сегодня были против меня. Такого быть не должно.

Надеюсь, после сегодняшнего матча правила будут улучшены ради общей безопасности. Мы несем ответственность за свои ракетки», – написала Александрова в инстаграме.

Кудрявцева о том, что Бегу выкинула ракетку на трибуны: «Меня за такое дисквалифицировали»

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