Бегу о том, что чуть не попала ракеткой в ребенка на трибунах: «Когда бьешь ракеткой в грунт, не ждешь, что она так полетит»

Румынка Ирина Бегу прокомментировала то, что чуть не попала в ребенка ракеткой в матче с Екатериной Александровой на «Ролан Гаррос» (6:7, 6:3, 6:4).

– Для меня это неприятный момент, так что я не хочу его особо обсуждать. Просто хочу попросить прощения. За всю карьеру я никогда ничего подобного не делала, и сейчас мне очень жаль.

Так что я хочу еще раз принести извинения. Это был неловкий момент.

– А что вы чувствовали, когда судьи вели обсуждения? Были опасения, что вас снимут?

– Повторюсь, это был непростой момент, потому что я не хотела так выкинуть ракетку. Когда бьешь ракеткой в грунт, не ждешь, что она так полетит.

Это был неловкий момент, и я хочу оставить его в прошлом и больше не обсуждать.

– А что вам сказал судья или супервайзер?

– Давайте уже двигаться дальше? Потому что я повторю то же самое. Мне очень жаль – и все.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе