Бегу бросила ракетку в матче с Александровой и чуть не попала в ребенка на трибунах. Обсуждался вопрос о дисквалификации

Теги Ролан Гаррос WTA Ирина Бегу Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова играет с Ириной Бегу за выход в третий круг «Ролан Гаррос» (7:6, 3:6, идет третий сет).

При счете 0:2, 0:15 в решающем сете Бегу бросила ракетку. Ракетка, отскочив от скамейки, где сидят игроки, чуть не попала в ребенка на трибунах. Тот в итоге заплакал.

Судья остановил игру и вызвал на корт супервайзера. Бегу получила предупреждение, но не была дисквалифицирована. Александрова была недовольна, зрители на трибунах стали свистеть.

В том же гейме Бегу сделала обратный брейк. Александрова выбила мяч за пределы корта.

Россиянка тоже получила предупреждение, зрители снова засвистели.

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