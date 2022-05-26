Бегу бросила ракетку в матче с Александровой и чуть не попала в ребенка на трибунах. Обсуждался вопрос о дисквалификации

играет с за выход в третий круг (7:6, 3:6, идет третий сет).

При счете 0:2, 0:15 в решающем сете Бегу бросила ракетку. Ракетка, отскочив от скамейки, где сидят игроки, чуть не попала в ребенка на трибунах. Тот в итоге заплакал.

Судья остановил игру и вызвал на корт супервайзера. Бегу получила предупреждение, но не была дисквалифицирована. Александрова была недовольна, зрители на трибунах стали свистеть.

В том же гейме Бегу сделала обратный брейк. Александрова выбила мяч за пределы корта.

Россиянка тоже получила предупреждение, зрители снова засвистели.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе