Александр Зверев: «Я не люблю обсуждать психологические проблемы, но в этом году мне было очень тяжело. Порой я был подавлен»

рассказал о психологическом здоровье игроков и влиянии негатива в соцсетях.

«Нужно научиться его не читать. Но мое психологическое здоровье не зависит от соцсетей. Если честно, оно зависит от других проблем.

Я никогда это не обсуждаю. Некоторые игроки говорят об этом чаще и более открыто. Я не люблю это делать, но в этом году мне было очень тяжело.

Нет, дело не в соцсетях. Мне было очень тяжело из-за других вещей. Порой я был подавлен.

Так что да. Все это играет большую роль. Мы под давлением, постоянно в центре внимания. Мне кажется, игроки, которые были в туре 20, 30 лет назад, не понимают, потому что сейчас каждая мелочь, которую ты делаешь, попадает на камеру, или кто-то может прокомментировать, что-то об этом написать. 30 лет назад все было иначе. В наше время благодаря соцсетям и многим другим платформам сильно повысилась вовлеченность, и ненависти тоже стало намного больше.

Но так устроен мир, в котором мы сейчас живем. Грустно это видеть. Но такова реальность, потому что соцсети дают людям возможность говорить все, что они хотят, хорошее или плохое».

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