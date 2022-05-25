Оже-Альяссим о «Уимблдоне»: «Я поеду. В ближайшие несколько лет я должен использовать любую возможность выиграть «Большой шлем»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал ситуацию вокруг «Уимблдона». Турнир отстранил игроков из России и Беларуси, и в ответ на это туры лишили его рейтинговых очков.

Канадец считает несправедливым недопуск, но считает, что по поводу очков можно было бы найти альтернативное решение.

Также у него спросили, поедет ли он на турнир без возможности набрать очки. «Я поеду. Это «Большой шлем», я игрок топ-10. В ближайшие несколько лет я должен использовать любую возможность победить на одном из этих турниров. Я не буду упускать такую возможность.

Но да, я думаю, что турнир в любом случае состоится вне зависимости от формата, а потом мы переключимся на что-то другое. Но это все еще замечательный турнир и прекрасная возможность победить».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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