Рублев о конфликте ATP и «Уимблдона»: «Турниры и игроки должны работать вместе. Когда у нас такие токсичные отношения, как сейчас, может случиться только плохое»

прокомментировал решение ATP лишить рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

– Буду честен, «Уимблдон» нарушил соглашение с . Это первое. Когда вы заключаете договор, его нельзя нарушать. А они это сделали.

Я думаю, речь скорее о том, чтобы показать турнирам, что они не могут делать все, что хотят. О командной работе. Теннис, на мой взгляд, единственный вид спорта, где турниры и игроки должны работать вместе.

Когда у нас такие токсичные отношения, как сейчас, может случиться только плохое. Или вы позволяете турнирам делать что они хотят, и в итоге ничего хорошего не происходит, или реагируете и показываете: «Ладно, ребята, хватит. Впредь давайте работать вместе». Потому что в случае чего игроки должны защищать турниры, а турниры – игроков. Только работая вместе, теннис может добиться гораздо, гораздо большего успеха.

Даже если, не знаю, «Уимблдон» объединится с другими «Шлемами», и они попытаются создать еще один тур, это только разрушит теннис. Это уничтожит славу тенниса за многие, многие сотни лет, что он развивался, громкие имена, которые отдавали себя теннису, результаты, всю историю.

Поэтому в конечном счете есть только один путь – работать вместе, избегая токсичных отношений. Вот и все.

– Как вы думаете, теперь некоторые топы пропустят «Уимблдон» из-за ситуации с рейтинговыми очками?

– Не знаю, потому что не говорил об этом ни с кем из игроков, тем более с топами. Я думаю, что, конечно, они будут играть, потому что топы, особенно Рафа, Новак, они сейчас играют не ради очков или денег. Они играют, чтобы выйти в лидеры по количеству «Шлемов».

У них другой стимул. Поэтому, на мой взгляд, очень важно работать вместе, чтобы сохранить эту потрясающую славу, которую теннис приобрел благодаря этим трем игрокам.

Если мы не будем работать вместе, мы просто все уничтожим. Что Роджер, Рафа, Новак делали все эти годы. Есть игроки из другого поколения, и мы должны это уважать, и поэтому нам нужно наконец как-то защищать друг друга. Игроки должны защищать турниры. Турниры должны защищать игроков.

Тогда теннис будет все больше и больше развиваться, потому что сейчас теннис успешен только благодаря этим трем игрокам – Роджеру, Рафе и Новаку.

Они сделали все возможное для продвижения, чтобы сейчас наступили, на мой взгляд, лучшие годы тенниса. Что касается прямых трансляций, призовых, за которыми следит все больше людей, то это только благодаря этим трем игрокам.

Должно быть и наоборот. Теннис тоже должен продвигать этих игроков. На мой взгляд, это командная работа.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане