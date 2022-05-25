«Уимблдон» может подать в суд на ATP и WTA из-за лишения очков (The Times)

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«Уимблдон» рассматривает возможность суда против ATP и WTA после того, как туры лишили турнир рейтинговых очков.

The Times сообщает, что организаторы уже обсуждали с юристами вопрос того, можно ли обвинить туры в нарушении существующих контрактов. Между «Большими шлемами» и турами заключаются трехлетние соглашения, в которых прописано, что за выступления на ТБШ будут начисляться очки в рейтинги ATP и WTA.

При этом туры утверждали, что «Уимблдон» первым нарушил договоренности, когда отстранил игроков из России и Беларуси.

Сообщается, что другие турниры «Большого шлема» рассматривают возможность совместного иска.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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