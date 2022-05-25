Эмма Радукану: «Все меняется, когда у тебя на спине мишень. Все хотят тебя выбить. В этом году я это поняла и приняла»

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала свой первый полноценный грунтовый сезон. Во втором круге она проиграла (6:3, 1:6, 1:6), а всего на грунте выиграла 6 матчей из 11.

– Я считаю, что по ходу грунтового сезона точно стала сильнее. Просто на этом покрытии требуется намного больше усилий, чтобы выиграть очко.

Если бить плоско, то нет никакого эффекта. Так что я стала лучше понимать, когда добавить вращения и так далее. Но мне все равно еще нужно многому научиться на этом покрытии. Однако в целом я считаю, что первый опыт на грунте был хорошим.

Я считаю, что точно еще могу значительно прибавить.

– Как сильно ваша жизнь за пределами корта изменилась после US Open? Может быть, у вас появился новый подход к игре?

– Мне кажется, что в некоторых игровых вещах я прибавила. И все меняется, когда у тебя на спине мишень. Все добавляют, хотят хорошо с тобой сыграть, хотят тебя выбить. В этом году я это поняла и приняла.

В моем подходе не было каких-то безумных перемен. Я ровно такая же, как была год назад. Обстоятельства изменились, но я тот же человек. Просто теперь у меня куда больше понимания и опыта.

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