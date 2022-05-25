Саснович второй раз обыграла Радукану и впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Белоруска Александра Саснович во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану – 3:6, 6:1, 6:1.

Для Саснович это уже вторая победа над британкой – в прошлом году в Индиан-Уэллс она обыграла 12-ю ракетку мира в ее первом матче после US Open. Всего белоруска одержала 17-ю победу над соперницей из топ-20 (при 35 поражениях).

28-летняя Саснович впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Ранее она четыре раза уступала во втором раунде.

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