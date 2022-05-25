Рууд о работе с отцом: «В 13-18 лет в жизни много вещей привлекательнее тенниса. А отец не дает слишком много тусоваться»

Восьмая ракетка мира рассказал о работе со своим отцом Кристианом, который до него был лучшим теннисистом в истории Норвегии.

– Он мой основной тренер с тех пор, как я научился ходить и играть в теннис. Он всегда был рядом. Мне помогали и другие тренеры, я занимался с ним не каждый день, потому что в будни он работал, но мы все равно тренировались по выходным.

Когда мне исполнилось 15-16 лет, я поехал в Испанию, где тренировался в Аликанте с Педро Рико. Но отец все равно участвовал, приезжал на некоторые турниры и почти каждый день обсуждал с Педро наши тренировки. Он все равно был важной частью команды, но хотел оставаться дома – потому что он большую часть жизни провел в разъездах.

Еще у меня две сестры, которые тогда учились в школе. Поэтому я и поехал в Испанию. А теперь он мой основной тренер и ездит со мной почти по всем турнирам.

– Это никогда не добавляло давления?

– Не особо. Не могу точно сказать, потому что не знаю, каково работать с тренером, который просто тренер.

Мне кажется, что мой отец переживает больше обычного тренера, потому что мы семья, родня. И ты хочешь успеха родному человеку и готов сделать ради него все. Отец мне очень помог и сделал все, чтобы я добился того, чего добился.

– А в чем главное преимущество?

– По крайней мере для меня, в том, что когда тебе 13-18 лет, в жизни много вещей привлекательнее тенниса, и это естественно для молодого человека. Но когда отец рядом, он помогает тебе сосредоточиться на том, на чем требуется, не дает слишком много тусоваться. Конечно, и за пределами корта должна быть жизнь, но нужно соблюдать баланс.

В этом возрасте ты определяешь, каким игроком хочешь быть. У спортсменов этот процесс начинается очень рано. Уже в 12-13 лет ты начинаешь профессиональную жизнь.

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