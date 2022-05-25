«Я пока ничего не пил, так что можете задавать вопросы». Тсонга – на пресс-конференции после завершения карьеры

Экс-пятая ракетка мира прокомментировал завершение карьеры. В последнем матче он проиграл – 7:6, 6:7, 2:6, 6:7.

Пресс-конференция началась с аплодисментов журналистов.

– Вы очень добры, мне нравится. Я пока ничего не пил, так что можете задавать вопросы (улыбается).

– Хотелось бы узнать, какую главную эмоцию вы испытываете сейчас и что испытывали в конце матча, когда стадион устроил овацию.

– Весь матч и после него я думал, что это просто потрясающе. Болельщики меня так поддерживали, придавали сил на борьбу – и я боролся.

Это был хороший матч. К сожалению, я не смог закончить его так, как хотел. Но я закончил на корте, играл так же, как всю карьеру, бежал за мячом.

Да, это было эмоционально. И это навсегда останется в памяти. В каком-то смысле я закончил так, как хотел закончить.

– Однажды вы сказали, что на корте выражаете то, что у вас внутри. Можете пояснить, что именно вы выражаете?

– В жизни иногда трудно быть заведенным. Не хочется шокировать, не хочется быть грубым, обижать людей. Ты всегда стараешься вести себя правильно, как положено в обществе.

А на корте можно выплескивать свой пыл. Можно выражать все, что внутри. И это освобождает.

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